Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mähroboter gestohlen

Saalfeld (ots)

Einen Mähroboter stahlen Unbekannte von einem Privatgrundstück in Saalfeld. Das Gerät war in einem Garten in der Zillestraße im Einsatz, während sich der Eigentümer im Urlaub fand. Dies nutzten die unbekannten Diebe offenbar aus. Sie brachen das Gartentor auf und entwendeten den Mähroboter vermutlich zwischen dem 01. und dem 12. Juni. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Informationen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

