Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Junge stiehlt Vibrator

Saalfeld (ots)

Die offenbare Mutprobe eines Jungen missglückte Mittwochabend in einer Saalfelder Drogerie. Nach ersten Zeugenaussagen hatte der 11-Jährige im Laden einen Vibrator eingesteckt und versuchte, ohne zu zahlen die Kasse zu passieren. Am Ausgang löste jedoch die Diebstahlwarnanlage aus, die den jungen Mann überführte. Im Büro gab er den eingesteckten Vibrator heraus und berichtete den hinzu gerufenen Polizisten, dass es sich um eine Mutprobe handelte. Er wollte den Vibrator offenbar für eine Freundin stehlen, was gehörig schief ging. Der Junge wurde im Anschluss seiner Mutter übergeben.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell