Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Touristin fährt sich im Wald fest

Burkersdorf (ots)

Glück im Unglück besaß eine orientierungslose Touristin, die sich offenbar in einem Waldgebiet bei Saalfeld verfahren hatte. Heute Morgen meldete sich ein aufmerksamer Anwohner aus Burkersdorf, dass er bei einem Spaziergang eine verwirrt wirkende Frau in einem festgefahrenen PKW im Wald angetroffen hätte. Die Dame wusste nicht mehr, wo sie sich befindet, kam allein nicht aus dem Wald heraus und ließ sich vor Ort offenbar auch nicht helfen. Zu ihrem Glück kümmerte sich der Zeuge bis zum Eintreffen der Polizei um die Frau. Wenig später führte die im Ort wartende Ehefrau des Zeugen die alarmierten Polizisten zum betroffenen Waldgebiet. Dort hatte sich die 70-jährige Frau aus Niedersachsen mit ihrem Toyota festgefahren und saß bei sommerlichen Temperaturen offenbar schon länger im PKW. Nach eigenen Angaben saß sie bereits seit Dienstag im Wald fest. Beamte übergaben die offenbar dehydrierte und orientierungslose Frau an die hinzu gerufenen Rettungskräfte. Die Dame kam im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Saalfelder Klinikum. Ihr PKW wurde durch einen Abschleppdienst aus dem Wald geborgen.

