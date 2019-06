Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebe versuchen in Bestattungsinstitut einzubrechen

Saalfeld (ots)

Unbekannte Diebe versuchten über das Pfingstwochenende in ein Saalfelder Bestattungsinstitut einzubrechen. Zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen hebelten die Täter an mehreren Stellen einer Nebeneingangstür des Objektes in der Saalstraße. Dabei verursachten sie Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro, gelangten jedoch nichts ins Gebäude. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Wer am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Saalstraße bemerkte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell