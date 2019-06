Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Container in Brand

Rudolstadt (ots)

Drei Container brannten aus noch ungeklärter Ursache am Freitagabend im Rudolstädter Ortsteil Schwarza. Zeugen hatten gegen 20.30 Uhr die Feuerwehr verständigt, als sie die in der Wilhelm-Wander-Straße abgestellten, brennenden Papier- und Müllcontainer bemerkten. Obwohl die Feuerwehr das Feuer schnell löschen konnte, wurden die Container teilweise zerstört. Es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Saalfelder Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Informationen zur Aufklärung des Brandfalles nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

