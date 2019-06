Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in Mülldeponie

Dittersdorf (ots)

Sachschäden entstanden in der Nacht zum Freitag beim Brand in einer Mülldeponie im Saale-Orla-Kreis. Aus noch ungeklärter Ursache war Haus- und Sperrmüll in einer Umladehalle des betroffenen Recyclingbetriebes bei Dittersdorf in Brand geraten. Trotz des erfolgreichen Löscheinsatzes der Feuerwehr entstanden nach ersten Schätzungen Sachschäden in Höhe von rund 60 000 Euro. Unter anderen wurden ein Radlader, die Halle sowie verbaute Technik in der Lagerhalle beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Derzeit gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung.

