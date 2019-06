Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffinden von Betäubungsmitteln

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Im Rahmen einer Personenkontrolle in einem Park in Pößneck nahe der Bundesstraße konnten am 10.06.2019 in den Nachmittagstunden bei einem jungen Mann (deutsch, männlich, 24 Jahre) zehn Gramm Marihuana festgestellt und beschlagnahmt werden. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

