Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit Radfahrer

Schalkau (ots)

In den Nachtstunden vom 08.06.2019 zum 09.06.2019 ereigenete sich auf Höhe der Brücke in der Schaumbergstraße in 96528 Schalkau ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer. Der 35-Jährige befuhr gegen 02:00 Uhr die Schaumbergstr. in Richtung B89. Am Ausgang einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde ins Krankenhaus verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab 2,34 Promille. Die Polizei Sonneberg sucht nun Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können oder den Fahrradfahrer vor dem Sturzgeschehen bemerkten.

