Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Motorradunfall gesucht

Moxa, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Sonntag, den 09.06.2019, kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Motorradunfall auf der L1102 bei Moxa. Eine Gruppe von 11 Motorrädern befuhr die Landstraße aus Richtung Wernburg in Richtung Moxa. Während des Überholvorganges übersah ein schwarzer VW Passat-Fahrer mit BLK-Kennzeichen den an ihm vorbeifahrenden 37-jährigen Motorradfahrer. In der Folge kam der PKW Fahrer zu weit nach links, wobei der Motorradfahrer versuchte auszuweichen und anschließend stürzte. Der PKW Fahrer entfernte sich vom Unfallort. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus verbracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla zu wenden (Telefon: 03663-4310).

