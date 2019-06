Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Falschgeld

Bad Blankenburg (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag wurden durch einen 16 jährigen Bad Blankenburger Getränke in einer Diskothek in Bad Blankenburg mit dem Falsifikat eines 20,- Euro Scheines bezahlt. Der Bedienung fiel jedoch die Fälschung auf. Den Jugendlichen erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell