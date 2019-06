Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl eines Mähroboters

Saalfeld (ots)

In der Nacht vom Freitag, dem 07.06.2019, zum Samstag, dem 08.06.2019, wurde durch unbekannte Täter aus dem Garten eines Einfamilienhauses in der Saalfelder Südstadt ein Rasenmähroboter entwendet. Der Hausbesitzer bemerkte am Samstagmorgen den Diebstahl des Mähroboters aus der Ladestation im Garten. Der Wert des Mähroboters beträgt ca. 1.800,- Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Rufnummer 03671/ 56-0 zu melden.

