Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Tanna (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 07.06.2019 gegen 18 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Heinrichsruh und Zollgrün. Ein junger Nissanfahrer kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum an der Beifahrerseite. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Der Beifahrer erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen, die den roten Nissan im Verlauf des Abends oder den Unfallhergang gesehen haben. Wer Beobachtungen machen konnte, meldet diese bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla (03663 431-0) oder an jede andere Dienststelle.

