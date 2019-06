Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 07.06.2019 zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr parkte ein 47-jähriger Skodafahrer seinen Pkw am Markt in Neustadt an der Orla. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wurde dieser durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Im Tatzeitraum stand ein weißer Kleintransporter neben dem Skoda, welcher das Tatfahrzeug gewesen sein könnte.

Wer Beobachtungen zu diesem Sachverhalt machen konnte, möge sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (03663 431-0) oder bei jeder anderen Dienststelle melden.

