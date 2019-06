Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Rudolstadt (ots)

Mit gestohlenen polnischen Kennzeichen an einem nicht zugelassenen PKW war ein noch unbekannter Fahrer letzte Nacht in Rudolstadt unterwegs. Der dunkelgraue Opel Astra fiel Streifenbeamten gegen 00.40 Uhr in der Schwarzburger Chaussee auf. Als sie den Fahrer kontrollieren wollten, konnte dieser jedoch zwischenzeitlich flüchten. Eine halbe Stunde danach meldete ein aufmerksamer Anwohner einen verdächtigen PKW mit polnischen Kennzeichen auf dem Parkplatz vor seinem Wohnhaus in der Gustav-Freytag-Straße. Dort trafen die Beamten tatsächlich das von dem Flüchtenden verwendete Fahrzeug an. Von dem Fahrer fehlte jedoch bereits jede Spur. Der stillgelegte PKW und die an diesem angebrachten, gestohlenen Kennzeichen wurden sichergestellt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Fahrer des verdächtigen Fahrzeuges liefern können. Informationen nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

