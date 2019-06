Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrrad entwendet

Saalfeld (ots)

Ein Fahrrad stahlen Diebe in der Nacht zum Montag in Saalfeld. Die Täter gelangten auf noch unbekannte Art und Weise in den Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Gorndorfer Straße. Dort ließen sie das mit einem Schloss gesicherte schwarze Mountainbike vom Hersteller Giant mitgehen. Nun sucht die Saalfelder Polizei Zeugen, die Hinweise zu tatverdächtigen Personen und zum Verbleib des Rades liefern können. Informationen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

