Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall ohne Fahrerlaubnis

Pößneck (ots)

Am Abend des 05.06.2019 kam es auf dem Parkplatz des Kaufland Pößneck zu einem Unfall beim Einparken. Hier streifte ein 24jähriger Slowake mit seinem Pkw Fiat ein abgestelltes Fahrzeug in der Parklücke. Dadurch enstand an beiden Fahrzeugen jeweils ein geschätzter Sachschaden von 800,- EUR. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Verursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, der 24jährige Slowake durfte nach Entrichtung einer Sicherheitsleistung gehen.

