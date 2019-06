Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannter beschädigt Streifenwagen

Saalfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, bei der am Dienstagabend am Saalfelder Bahnhof ein Streifenwagen der Bundespolizei beschädigt wurde. Offenbar war zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr ein Unbekannter mit seinem PKW auf dem Bahnhofsvorplatz gegen einen dort abgestellten Polizeibus gefahren. Nach den bisher gesicherten Spuren könnte der Verursacher beim Rückwärtseinparken unter Umständen mit einer Anhängerkupplung gegen den VW-Bus gestoßen sein. An dem Einsatzfahrzeug entstanden deutliche Sachschäden am Stoßfänger. Da sich bisher kein Unfallverursacher meldete, ermitteln die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Dienstagabend verdächtige Fahrzeuge oder Personen am Bahnhofsvorplatz bemerkten. Hinweise nehmen die Saalfelder Ermittler unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell