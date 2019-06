Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Holz Lkw kippt in Kurve um

L1095 Friesau (ots)

Am Dienstag, den 04.06.2019, ereignete sich gegen 18:15 ein Verkehrsunfall auf der L1095 bei Friesau. Nach bisherigen Erkentnissen befuhr der tschechische Unfallverursacher mit seinem Sattelzug, welcher mit Holz beladen war, die L1095 aus Richtung Bad Lobenstein und beabsichtigte an der Anschlussstelle Friesau auf die L1102 zu fahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kippte der Sattelzug in der steilen Rechtskurve auf die linke Seite. Das geladene Holz verteilte sich auf der gesamten Zufahrt. Des weiteren lief Hydrauliköl aus. Die Polizei, Kameraden der Feuerwehr und ein Bergungsfahrzeug waren mehrere Stunden im Einsatz. Die Abfahrt wurde für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

