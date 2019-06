Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Flasche auf PKW geworfen

Rudolstadt (ots)

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt die Saalfelder Polizei gegen einen jungen Asylbewerber in Rudolstadt. Der 19-Jährige steht in Verdacht, letzte Nacht eine Bierflasche aus einem Fenster der Asylbewerberunterkunft in der Jenaischen Straße geworfen und dabei die Frontscheibe eines davor abgeparkten PKWs getroffen sowie zerstört zu haben. Zeugen hatten die Tat gegen 01.00 Uhr bemerkt und den Tatverdächtigen in der Gemeinschaftsunterkunft bis zum Eintreffen der hinzu gerufenen Polizisten festgehalten. An dem VW Golf entstanden Schäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Beamten erhoben die Personalien des 19-jährigen, bereits amtsbekannten Irakers, verwiesen ihn in sein Zimmer und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell