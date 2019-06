Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Schleiz (ots)

Am Montag, den 03.06.2019, ereignete sich in Schleiz in der Straße "Am Bürgerteich" gegen 14:45 Uhr eine Unfallflucht. Der Geschädigte (m, 81, deutsch) parkte sein Pkw an der oben genannten Straße und verließ das Fahrzeug. Als er wieder zu seinem Pkw zurückkam stellte er fest, dass durch einen unbekannten Täter der Kotflügel dermaßen beschädigt wurde, dass sich die Tür nicht mehr öffnen ließ. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der Unfallflucht.

Hinweise zu dieser Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen.

