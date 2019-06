Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebe im Bürokomplex

Sonneberg (ots)

In ein Bürogebäude drangen Diebe am vergangenen Wochenende in Sonneberg ein. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag hebelten die Täter mehrere Türen zu dem Bürogebäude in der Mittlere-Motsch-Straße auf. Anschließend gelangten sie gewaltsam in mehrere Firmenbüros, in denen sie Bargeld in noch unbekannter Höhe und mehrere Computer bzw. Tablets entwendeten. Es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei Saalfeld sicherte Spuren am Tatort und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Informationen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen.

