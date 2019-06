Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gartenhaus ausgeräumt

Deesbach (ots)

Elektrogeräte und Werkzeuge stahlen Diebe aus einem Gartenhaus in Deesbach. Die Unbekannten drangen in der Nacht zum Sonntag gewaltsam in die Gartenhütte in der Friedrich-Fröbel-Straße ein. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und erbeuteten eine Kaffeemaschine, einen Rasentrimmer, eine Akkubohrmaschine, eine Flex sowie ein Fernglas. Die Polizei sucht nun Zeugen. Informationen sind bitte unter der Telefonnummer 03671/560 an die Landespolizeiinspektion zu richten.

