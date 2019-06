Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebe dringen in Wohnung ein

Dittrichshütte (ots)

In Abwesenheit der Mieter drangen unbekannte Diebe in eine Wohnung in Dittrichshütte ein. Zwischen Freitagmorgen und Sonntagmorgen öffneten die Täter auf noch unbekannte Art und Weise die Tür zur betroffenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Panorama und ließen dann einen Kühlschrank, eine Waschmaschine sowie einen Fernseher mitgehen. Die Saalfelder Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

