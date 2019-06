Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Sonneberg (ots)

Einen Zigarettenautomaten bohrten Unbekannte Freitagabend in Sonneberg auf. Ein Zeuge bemerkte gegen 18.00 Uhr frische Beschädigungen an dem in der Karlstraße angebrachten Automaten und verständigte die Polizei. Da der oder die Täter am Tatort noch Werkzeug hinterließen, wird vermutet, dass diese gestört wurden und wegrannten. An dem Automaten entstanden erhebliche Sachschäden. Ob die Diebe Geld oder Zigaretten aus dem Inneren erbeuteten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03675/8750 in der Sonneberger Polizeiinspektion.

