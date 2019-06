Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher im Ärztehaus

Sonneberg (ots)

In ein Ärztehaus brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende in Sonneberg ein. Am Sonntagabend bemerkten Zeugen ein aufgebrochenes Fenster des Objektes in der Gustav-König-Straße. Offenbar waren die Täter in der Zeit zwischen dem 29. Mai und dem 02. Juni 2019 gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und hatten im Inneren mehrere Räume geöffnet sowie durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter rund 100 Euro aus der Handkasse einer Arztpraxis, richteten durch das Aufhebeln verschiedener Türen und Schränke aber Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro an. Die Kripo Saalfelder sicherte gestern Abend Spuren am Tatort und sucht nun Zeugenhinweise zu tatverdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Informationen zur Aufklärung des Einbruchs nehmen die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell