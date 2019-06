Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken gegen Tanksäule gefahren

Sonneberg (ots)

Offenbar reichlich alkoholisiert kam ein Autofahrer letzte Nacht zum Bierholen in eine Sonneberger Tankstelle gefahren. Der merklich betrunkene Mann fuhr gegen Mitternacht mit seinem PKW auf das Tankstellengelände, touchierte dabei eine Tanksäule und wollte dann auch noch Bier kaufen. Als ihn das Tankstellenpersonal auf seine Alkoholisierung ansprach und ihm abriet, weiter Auto zu fahren, rannte der 49-Jährige zu Fuß davon. Sein Fahrzeug ließ er unverschlossen an der Tankstelle stehen. Wenig später bekam der Verdächtige einen Hausbesuch von der Sonneberger Polizei, wobei ein Atemtest bei ihm 3,3 Promille ergab. Deshalb fertigten die Beamten eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt, veranlassten eine Blutentnahme im Krankenhaus und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. An der Zapfsäule entstand leichter Sachschaden.

