Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall unter Alkohol mit 2 betrunkenen Mopedfahrern

Crispendorf (ots)

Am frühen Morgen des 02.06.19 kam es in der Ortslage Crispendorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad. In einer Linkskurve kam ein 20jähriger nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Zaun, fiel in der Folge vom KKR und verletzte sich leicht. Ein 15jähriger Zeuge der dahinter fuhr, kümmerte sich um den Verunfallten. Bei der polizeilichen Unfalaufnahme wurde bei beiden starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Der 20jährige wies eine Konzentration von 1,84 Promille auf, zusätzlich war am KKR kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Bei dem 15jährigen Zeugen ergab ein durchgeführter Test einen gerichtsverwertbaren Wert von 0,94 Promille.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell