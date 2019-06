Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Pkw beschädigt

Rudolstadt (ots)

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag wurden in Rudolstadt, An der Pörze durch einen unbekannten Täter mehrere Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Da während der Anzeigenaufnahme zwischen den betroffenen Fahrzeugen noch freie Parklücken vorhanden waren, wird davon ausgegangen, dass noch weitere, bisher nicht bekannte Fahrzeuge beschädigt wurden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell