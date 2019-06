Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrtsfehler fordert drei Verletzte

Tanna (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Ein 20-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr am 01.06.2019 gegen 19:15 Uhr die L 1089 aus Richtung Tanna kommend in Richtung B 282 und wollte nach links in Richtung Schleiz abbiegen. Dabei übersah der 20-Jährige einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw BMW. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden der 20-Jährige, sein 21-jähriger Beifahrer sowie der 58-jährige BMW-Fahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

