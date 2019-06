Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzter Kradfahrer bei Auffahrunfall

Pöritzsch (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 01.06.2019 gegen 11 Uhr befuhr ein 29-jähriger Kradfahrer die L1095 aus Richtung Saalburg kommend in Fahrtrichtung Bad Lobenstein. Im Bereich einer Rechtskurve vor der Ortslage Pöritzsch fuhr der 29-Jährige auf einen vorausfahrenden Pkw auf. In der Folge stürzte der Kradfahrer und verletzte sich hierbei. Am Pkw sowie am Krad entstand Sachschaden.

