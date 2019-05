Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer schwerverletzt

Sitzendorf (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Himmelfahrtstag bei einem Verkehrsunfall in Sitzendorf. Der 54-Jährige befuhr gegen 15.30 Uhr die Landstraße von Mellenbach in Richtung Schwarzburg. Kurz nach dem Bahnübergang in Sitzendorf verlor er aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über seine AWO. In der Folge kam er in Höhe des Freibades nach rechts von der Straße ab und stürzte auf einen Bauzaun. Hierbei erlitt der Mann aus Nordthüringen schwere Bein- und Gesichtsverletzungen. Er kam zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in ein Saalfelder Klinikum.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell