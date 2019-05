Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung

Schwarzburg (ots)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Saalfelder Polizei gegen einen jungen Mann aus Sitzendorf. Der 28-Jährige soll am Himmelfahrtsnachmittag in Schwarzburg einem Widersacher sein Bierglas auf den Kopf geschlagen haben. Das 18-jährige Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf und kam zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in ein Saalfelder Klinikum. Zur Ursache des Streits und einer möglichen Alkoholisierung der Beteiligten wird derzeit noch ermittelt.

