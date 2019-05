Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizei zu Schulabschlussfeier gerufen

Dröbischau (ots)

Zu einer Schulabschlussfeier in Dröbischau riefen Zeugen die Polizei in der Nacht zum Donnerstag. Nach ersten Aussagen wäre es dort gegen 01.30 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Vor Ort stellte sich die Lage etwas anders da. Offenbar war ein junges Paar nach reichlich Alkoholgenuss so heftig in Streit geraten, dass die anwesenden Freunde dazwischen gingen und die Polizei riefen. Verletzt wurde offensichtlich niemand. Jedoch musste ein 21-Jähriger Gast mit einem Atemalkoholgehalt von 2,33 Promille zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in ein Klinikum gefahren werden.

