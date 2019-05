Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkener verletzt Festbesucher

Birkenhügel (ots)

Mindestens zwei Besucher eines Festes in Birkenhügel soll ein stark alkoholisierter Mann aus Bad Lobenstein am Donnerstag verletzt haben. Laut ersten Zeugenaussagen soll der 30-jährige Deutsche nach offenbar zu viel Alkoholgenuss mit mehreren Personen Streit gesucht haben. Dabei soll er einen 29-Jährigen zu Boden gerissen und ihn am Knie verletzt haben. Einen weiteren Mann soll er am Hals gewürgt haben, sodass dieser deutliche Würgemale erlitt. Die Polizisten trafen den Tatverdächtigen liegend auf einer Wiese an, erhoben dessen Personalien und fertigten mehrere Anzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung. Ein Atemalkoholtest ergab 2,48 Promille.

