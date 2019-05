Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierter Mann schlägt Frau und beschädigt PKW

Saalfeld (ots)

Ein alkoholisierter Mann soll in der Nacht zum Donnerstag eine Frau in Saalfeld geschlagen, danach mindestens einen PKW beschädigt und nach Polizisten gespuckt haben. Zeugen riefen gegen 01.30 Uhr die Polizei zu Hilfe und berichteten, dass der Verdächtige Asylbewerber durch die Saalstraße laufe und gegen Autos sowie Schaufenster schlage. Kurze Zeit später konnten Beamte einen tatverdächtigen Eritreer unweit des Tatortes stellen. Nach ersten Zeugenaussagen soll der 23-Jährige aus noch unbekanntem Grund einer 31-jährigen Frau nach verbaler Auseinandersetzung mit der Faust gegen den Hals geschlagen haben. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. In der Folge soll der Mann dann weggelaufen sein und mindestens einen PKW beschädigt haben. An einem Fiat fanden die Beamten frische Schäden, deren Höhe derzeit auf ca. 1000 Euro geschätzt wird. An weiteren Fahrzeugen und Schaufenstern fanden die Polizisten zunächst keine weiteren Schäden. Bei der Feststellung seiner Personalien und der folgenden Gewahrsamnahme soll der Asylbewerber mehrmals nach den Beamten gespuckt haben. Ein Atemalkoholtest ergab 1,34 Promille. Er verbrachte die Nacht in einer Zelle. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt. Zum Hintergrund der Auseinandersetzung dauern die Ermittlungen derzeit noch an. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise sind bitte unter der Telefonnummer 03671/560 an die Landespolizeiinspektion zu richten.

