Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wiesenbrand durch Feuerwehr gelöscht

Raila (ots)

Einen Wiesenbrand musste die Feuerwehr am Donnerstag bei Raila löschen. Zeugen meldeten gegen 17.00 Uhr den Brand eines Feldes sowie mehrerer Büsche an einem Wanderweg zwischen der A9 und Raila. Aus noch ungeklärter Ursache waren ca. 250 Quadratmeter Wiese und Böschungsfläche in Brand geraten. Innerhalb von rund zwei Stunden war der Einsatz vor Ort beendet und alle Flammen gelöscht. Es entstanden nur leichte Sachschäden. Die Polizei sucht nun Zeugenhinweise zu möglichen Verursachern des Feuers.

