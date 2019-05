Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 2 Pkw aufeinander geschoben

Tanna (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 30.05.2019 gegen 10:30 kam es in Tanna zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Fahrzeugführer wollte nach links in einen Waldweg abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Ein 20-Jähriger erkannte die Situation zu spät. Er fuhr auf einen vorausfahrenden Pkw auf und schob diesen auf das abbiegende Fahrzeug. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

