Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit PKW überschlagen

Uhlstädt (ots)

Glück im Unglück besaß eine Autofahrerin heute Morgen bei einem Verkehrsunfall auf der B88 bei Uhlstädt. Die 35-Jährige geriet gegen 06.30 Uhr in einer Rechtskurve, auf nasser Fahrbahn ins Schleudern. In der Folge kam ihr BMW nach links von der Straße ab, stieß gegen eine Böschung und überschlug sich. Mit viel Glück kam die Frau nach jetzigen Informationen ohne schwere Verletzungen davon. Sie erlitt einen Schock und kam zur Kontrolle per Rettungswagen in ein Saalfelder Klinikum. An ihrem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Bergung und Unfallaufnahme kam es für ca. eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße.

