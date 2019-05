Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Von der Leiter gestürzt

Oppurg (ots)

Kopfverletzungen erlitt ein Mann heute Nachmittag bei einem Arbeitsunfall im Saale-Orla-Kreis. Der 65-Jährige stürzte gegen 13.30 Uhr beim Bau eines Carports in Oppurg aus ca. drei Meter Höhe von einer Leiter. Dabei schlug er offenbar mit dem Kopf auf dem Pflaster auf, war zeitweise bewusstlos und zog sich Kopfwunden sowie diverse Prellungen zu. Zeugen kümmerten sich vor Ort um den Verletzten, bis er per Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Klinikum kam.

