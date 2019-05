Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Nötigung und Beleidigung im Netto-Markt gesucht

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Dienstag, den 28.05.2019, kam es gegen 19:45 Uhr zur Beleidigung und Nötigung im Netto-Markendiscount in Pößneck. Der 19-jährige und der 31-jährige befanden sich in dem Geschäft, pöbelten mehrere Kunden lautstark an und beleidigten diese. Durch die Unachtsamkeit der beiden Personen kamen mehrere Flaschen zu Bruch. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla zu wenden. (Telefon: 03663-4310)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell