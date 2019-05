Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pizza in der Mikrowelle vergessen

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Dienstag, den 28.05.2019, kam es gegen 16:30 Uhr zu einer Rauchmelderauslösung in Schleiz, am Agnesfeld. Der 43-jährige legte eine Tiefkühlpizza in die Mikrowelle und vergaß diese. Durch die Rauchentwicklung wurde der Feuermelder ausgelöst. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Es wurden keine Personen verletzt und es kam zu keinem Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell