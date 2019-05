Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer nach Kollision mit PKW leicht verletzt

Bad Lobenstein, Saale-Orla Kreis (ots)

Am Dienstag, den 28.05.2019, kam es gegen 07:00 Uhr zu einem Unfall in Bad Lobenstein, Karl-Marx-Straße. Die 47-jährige Skoda Fahrerin beabsichtigte auf den Parkplatz, am Kindergarten, abzubiegen. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß mit dem 18-jährigen Kraftradfahrer, welcher das Blinken zu spät bemerkte. In der Folge stürzte der Motorradfahrer und wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

