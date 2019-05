Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer flüchtet mit PKW nachdem er mit einem Baum kollidierte

Saalburg-Ebersdorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Sonntag, den 26.05.2019, kam es zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Fahrer befuhr die alte Ortsverbindungsstraße von Ebersdorf in Richtung Schönbrunn. In einer Rechtskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Eberesche. Diese fiel in der Folge um. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla zu wenden, Telefon: 03663-4310.

