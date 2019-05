Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auf Gegenfahrbahn geraten

Saalfeld, B281 (ots)

Auf die Gegenfahrbahn geriet Dienstagmorgen ein Autofahrer auf der B281 bei Saalfeld. Vermutlich auf Grund eines Sekundenschlafes verlor der der 36-Jährige gegen 05.45 Uhr offenbar die Kontrolle über seinen PKW. Das Fahrzeug geriet in Höhe Eibischbrunnen nach links und prallte dort gegen eine Schutzplanke. Ein entgegenkommender LKW-Fahrer versuchte offenbar noch auszuweichen, touchierte den Volkswagen jedoch noch seitlich. Der VW stieß in der Folge gegen einen nachfolgenden Hyundai. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Die Fahrzeugführer kamen nach jetzigen Informationen der Polizei ohne ernsthafte Verletzungen davon. Während der Unfallaufnahme und Bergung kam es für ca. zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen auf der B281.

