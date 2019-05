Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW mit Originalschlüssel gestohlen

Sonneberg (ots)

Einen PKW stahlen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Sonneberg. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Diebe in eine Wohnung in der Göppinger Straße ein und entwendeten dort die Schlüssel zu einem Renault. Anschließend fuhren der oder die Täter mit dem vor dem Wohnhaus abgestellten grauen Renault Clio mit dem Kennzeichen SON-KI219 davon und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Sonneberger Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt und sucht Zeugenhinweise. Wer Angaben zu tatverdächtigen Personen oder zum Verbleib des Fahrzeuges liefern kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03675/8750 in der Polizeiinspektion.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell