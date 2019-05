Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beschädigter Baum nach Unfallflucht

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Am 27.05.2019 meldete die Stadtverwaltung Saalburg-Ebersdorf der Polizeiinspektion Saale-Orla einen beschädigten Baum an der Ortsverbindungsstraße zwischen Schönbrunn und Ebersdorf. Der Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Der Baum wurde so stark beschädigt, dass er entfernt werden muss. Vermutlich entstanden die Beschädigungen durch einen Verkehrsunfall, welcher nicht gemeldet wurde. Zeugenhinweise nimmt die PI Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen!

