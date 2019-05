Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verdächtige bei Personenkontrolle festgenommen

Sonneberg (ots)

Eine per Haftbefehl gesuchte Frau nahmen Polizisten letzte Nacht in Sonneberg fest. Beamte kontrollierten die Verdächtige in der Cuno-Hoffmeister-Straße. Dabei stellte sich heraus, dass die 25-Jährige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gesucht wird und ihr mitgeführtes Fahrrad ebenfalls in Fahndung steht. Offensichtlich hatte die Dame eine richterlich auferlegte Geldstrafe nicht rechtzeitig bezahlt, weshalb die Staatsanwaltschaft einen Haftantrag stellte. Das Fahrrad war als gestohlen gemeldet, weshalb die Beamten nicht nur die Frau festnahmen, sondern auch das Fahrrad sicherstellten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell