Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer erleidet schwerste Verletzungen

Rödelwitz (ots)

Lebensbedrohliche Verletzungen erlitt ein Radfahrer heute auf der Landstraße L2391 zwischen Rödelwitz und Dorndorf. Der 65-Jährige stürzte vermutlich gegen 14.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu Boden und wurde schwerst verletzt. Ein Zeuge fand den Mann neben seinem Fahrrad am Straßenrand liegen und alarmierte die Rettungskräfte. Der Mann wurde in der Folge per Rettungshubschrauber in ein Klinkum geflogen. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun zur Unfallursache und sucht dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen liefern können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

