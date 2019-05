Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Sonneberg (ots)

Eine Kopfplatzwunde erlitt ein Radfahrer Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Sonneberg. Gegen 11.00 Uhr soll ein 84-jähriger Volvofahrer in der Bettelhecker Straße die Vorfahrt des Radfahrers missachtet haben. In der Folge stießen der Volvo und das Fahrrad zusammen, wobei der 48-jährige Radfahrer stürzte und Kopfverletzungen erlitt. Er kam zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

