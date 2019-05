Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebe im Vereinsheim

Sonneberg (ots)

In ein Vereinsheim brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende bei Sonneberg ein. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Schleifenberghütte in Neufang. Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf, richteten Sachschäden in Höhe von rund 3000 Euro an und erbeuteten drei Flaschen Bier. Die Sonneberger Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Schleifenberg bemerkte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03675/8750 in der Polizeiinspektion Sonneberg.

